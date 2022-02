Werte je nach Marktphase IV

Handelsidee

Bekanntermaßen lassen sich aus Entwicklungen der Vergangenheit nur schwierig Rückschlüsse auf Entwicklungen in der Zukunft ziehen.



Diesem Musterdepot liegt die Idee zugrunde, dass nicht jedes System in jeder Lage gleich gut oder schlecht funktioniert. Im Umkehrschluss gibt es sehr wohl Werte, die sich auch in sehr schwierigen Marktphasen unbeeindruckt zeigen und positiv entwickeln.



Es soll mit diesem Musterdepot aufgezeigt werden, dass es möglich ist, durch ein entsprechendes Depotmanagement in jeder Marktphase Werte zu finden, die sich im Musterdepot erfolgreich entwickeln.



In diesem Musterdepot sollen speziell jene Werte gehandelt werden, die innerhalb der letzten zwei Wochen eine vielversprechende Performance gezeigt haben und auf großes Interesse gestoßen sind (Bestseller).



Es ist angedacht, den Markt täglich nach aussichtsreichen Kandidaten für das Depot zu sondieren. Es soll nicht mehr als 1 Trade pro Tag durchgeführt werden. Die jeweilige Ordergröße soll 4% des Cash-Vermögens nicht überschreiten.



Werte, die sich entgegen der Erwartung negativ entwickeln, werden unter ATR-Gesichtspunkten risikobeschränkt. Gewinne werden bei diesem Ansatz nach Erreichen einer bestimmten Schwelle mitgenommen. Werte, die eine gewisse Haltedauer überschreiten, werden ebenfalls aus dem Depot genommen. mehr anzeigen