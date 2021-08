Handelsidee

Sehr geehrte Anleger,



Ziel dieses Zertifikates ist es zu jedem wichtigen Zeitpunkt auf Anlagemöglichkeiten zu achten, die Renditen über das Marktniveau hinaus erzielen können. Dabei orientiert sich das ,,Orchid Invest'' auf Aktienwerte, die ein großes Potential aufweisen (bspw. Value-, Growthstocks), hauptsächlich aus der Technologie und Energie Branche.

Bei der Selektion dieser Werte, werden teilweise erhöhte Risiken eingegangen, mit starker Gewichtung in einzelne Werte, um die Performance des Zertifikates zu dynamisieren. Es wird jedoch grundsätzlich angestrebt, die in dem Zusammenhang entstehende Volatilität durch ein zeitnahes Risikomanagement zu glätten. Um das volle Potential ausschöpfen zu können und gleichzeitig eine Minimierung des Risikos zu erreichen, beruht das Anlagespektrum dieses Zertifikates auf allen Produkten, bis auf der einzigen Ausnahme: Hebelprodukte, da diese sehr risikobehaftet sind.

Meiner Meinung nach gibt es nicht nur die eine Strategie, die einen Mehrwert schaffen kann, sondern gleich mehrere die im Ganzen dazu beitragen.

Aus diesem Grund sollen sich die Kaufentscheidungen dieses Zertifikates nicht nur auf einer einzelnen Strategie beschränken, sondern auf gleich mehreren basieren, wie der Chart-, technischen-, Fundamentalanalyse, et cetera).

Der Zeithorizont der Wertpapiere soll überwiegend auf einer mittelfristigen Halteposition ausgelegt sein (2 - 5 Jahre).

Um jedoch in jeder Markphase bestehen zu können, ist der Einsatz von kurzfristigen Investitionen unabdingbar. Situationsbezogen werden einzelne Werte jederzeit zur Optimierung des Zertifikates angepasst und/oder ausgetauscht.

mehr anzeigen