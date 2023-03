Steigende und fallende Maerkte

In diesem wikifolio soll mit Hilfe von Charttechnik und Hebelprodukten auf wichtigste Indizes versucht werden in steigenden sowie in fallenden Märkten eine positive Rendite erzielt werden. Es kann versucht werden, mit Short-Produkten von fallenden Kursen zu profitieren. Innerhalb des der steigenden Märkten sollen die Investitionen nach festen Regeln in Teilschritten wieder investiert werden. Dieser Ansatz kann ebenfalls mit Direktinvestments in Einzelaktien verfolgt werden. Grundsätzlich kann das gesamte verfügbare Anlageuniversum verwendet werden. Der Anlagehorizont soll kurz - mittelfristig sein.