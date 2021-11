Diversified Stable Innovation

Handelsidee

Dieser Wikifolio kombiniert diverse Assetklassen mit dem Ziel, eine stabile und nachhaltige Investitionsmöglichkeit anzubieten. Einige wertvolle Konsumgüteraktien bieten die Möglichkeit, sich an den Kursgewinnen der massiven Unternehmen, die hinter diesen Aktien stehen, zu beteiligen. Gleichzeitig wird teils mit dividendenorientierten, teils mit thesaurierenden Aktien eine gute Balance zwischen der Belohnung für die Investition in das Zertifikat und der Erarbeitung eines höheren Wertes des Wertpapiers gefunden.



Die im Zertifikat enthaltenen Wertpapiere finden einen guten Kompromiss zwischen stabilen, sicheren und zukunftsorientierten Wertpapieren. Es wird weiterhin ein Fokus darauf gelegt, dass das Wikifolio auch für Langzeitanleger interessant ist, indem auf die Nachhaltigkeit der vertretenen Assets geachtet wird und Unternehmen mit fragwürdiger Zukunft aufgrund möglicher Risiken in ihrer Branche wenig bis gar nicht vertreten sind. Im Rahmen der Diversifikation werden in sehr gering gehaltenen Anteilen auch risikoreichere Anlagen eingebaut. mehr anzeigen