Ten styles with 2 shares each

Es gibt drei wichtige Eckpfeiler beim Investieren, die für mich erfüllt sein müssen: Bewertung: Wer will schon zu viel für ein Unternehmen bezahlen? Qualität: Wer will schon unsolide Unternehmen in seinem Portfolio? Momentum: Die besten Investment Idee liefert keine Gewinne, wenn sie nicht auch von anderen gesehen wird! Für jeden der drei Eckpfeiler gibt es zwei quantitative Kriterien die erfüllt sein müssen. Das Anlageuniversum besteht aus allen US Unternehmen, die diese 6 Kriterien erfüllen. Weiter ist Diversifikation wichtig. Das bedeutet nicht unbedingt viele Aktien im Portfolio zu haben. Es reichen meist schon 20 Aktien aus, um eine gute Diversifikation zu erreichen. Um dies zu gewährleisten diversifiziere ich über 10 Stile. Hier in alphabetischer Reihenfolge: - Analysten Lieblinge: Die Aktien in denen die meisten Analysten, das höchste Kurspotential sehen - Dividendenkönige: Hohe gedeckte Dividendenrenditen - Insider: Wer kennt das Unternehmen besser als die Insider. Wenn sie kaufen sehen sie Potential. - Low Beta & Vola: Wer weniger verliert, muss weniger gewinnen, um ein neues Hoch zu erreichen. - Momentum: Gewinne laufen lassen, solange Bewertung und Qualität gegeben sind - Opportunities: Bewertung, Qualität und Momentum stimmt, aber trotzdem weit unter seinem Hoch. - Qualität: Qualität zu guten Preise, die auch von anderen schon entdeckt wurde. - Shorts: Wenn günstige Qualitätsunternehmen geshorted werden, aber das Momentum positiv wird - Top Margin: Hohe Marge bei guter Qualität und günstigem Preis - Value: Die Jagd nach günstigen Aktien, aber wichtig trotzdem gute Qualität und auch andere erkennen diese Für jeden Stil werden die Top 2 Aktien ausgewählt. Sollte der seltene Fall sein, dass eine Aktie sich für mehr als einen Stil qualifizieren sollte, dann wird aus einem der Stile eine andere Aktie gewählt und zwar bei dem wo im Ranking der abstand am geringsten ist. Erfüllt eine Aktie die Kriterien nicht mehr, wird sie ausgetauscht.