Handelsidee

Bei meinem Projekt Markentreue werde ich auf jegliche Unternehmensanalysen verzichten.

Die Grundlage des Portfolios ist die Markentreue meines eigenen Haushaltes. Wir kaufen regelmäßig Produkte von denen wir überzeugt sind. Wir mögen die Qualität, die Beschaffenheit, den Duft etc. und kaufen daher das Produkt jahrelang immer wieder nach. Und in die Unternehmen dieser Produkte werde ich in diesem wikifolio investieren. Ich lege dieses Portfolio mit 100.000 Euro Startkapital auf. Jedes Unternehmen soll mit ca. 2,5% gewichtet werden. Somit können 40 Unternehmen aufgenommen werden. mehr anzeigen