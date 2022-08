Silber investitionen

Hauptsächlich soll in exotische Optionsscheine (Inline Optionsscheine, Stay high/Stay low Optionsscheine), Bonuszertifikate/Reversebonuszertifikate und discount Optionsscheine mit Silber als Basiswert investiert werden. Überwiegend sollen Gewinne dadurch erzielt werden, dass sich der Basiswert innerhalb bestimmter Barrieren bis zum Ablaufdatum bewegt. Mit Hilfe der Chartanalyse (Trendwendeformationen, Widerstände, Unterstützungen) sollen die geeigneten Barrieren festgelegt werden. Es soll in Aktien von Unternehmen investiert werden die hauptsächlich in der Förderung, Verarbeitung und Exploration von Silber involviert sind. Es soll nach einer Fundamentalanalyse nach Kennzahlen (KGV, KVC, PEG, etc.) investiert werden. Die Chartanalyse kann als weiteres Entscheidungskriterium dienen. Weiters soll in meiner Meinung nach aussichtsreiche ETFs (Silberminenaktien) und ETCs (Silber) investiert werden. Der Investitionsgrad kann zwischen 0% und 100% liegen. Überwiegend soll kurzfristig gehandelt werden.