Trend Anlagen

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll breit in diverse Anlagemöglichkeiten Investieren, daher gibt es in der Auswahl der Handelsprodukte keine Einschränkung (Hebelprodukte werden allerdings nicht genutzt).



Die Zusammenstellung des Wikifolio soll zur gleichen zeit 4 ETF und 4 Einzelaktien halten, so wie je nach Situation maximal einen ETP im Bereich der Kryptowährung. Die Anlagen werden jeden Tag neu bewertet.



Die Handelsprodukte werden durch Chartanalyse und News der Finanzwelt bestimmt. mehr anzeigen