Fokus Neue Arbeitswelt

Handelsidee

Im Laufe des Jahres 2020 ist es für viele Personen zum Teil notgedrungen spürbar geworden, dass sich der Arbeitsalltag insbesondere im tertiären Wirtschaftssektor (und ganz generell in administrativen Bereichen) verändert. Corona mag hierbei zwar ein beschleunigender Faktor sein, der Strukturwandel in der Arbeitswelt ist jedoch grundlegend und wird eine neue Ära des Arbeitens einläuten. Der demographische Wandel geht einher mit weiterschreitender Globalisierung und neuen Technologien, die drastische Änderungen nach sich ziehen.



Dieses Portfolio zielt darauf ab, durch gezielte Investitionen in verschiedenartige Teilnehmer dieses Marktes an diesem Trend zu partizipieren. Infrage kommen hierfür technisch innovative Werte aus den Bereichen



- Kommunikation und Telefonie / IT-Provider

- Cloud Computing

- Softwareentwickler mit relevanten Produkten

- IT Security und Datenschutz



Neben diesen typischen Wachstumsmotoren beachtet werden aber auch Unternehmen aus "klassischen" Geschäftsbereichen gewählt, die Schnittpunkte mit den Themen mobile Arbeitswelt / Home Office haben. Konkret sind dies



- stationäre Händler von IT und Büroausstattung

- Onlinehandelsunternehmen

- Shared Office Center



In allen Fällen werden alle Investitionsentscheidungen darauf ausgerichtet, dass die gewählten Werte Wachstumspotential haben. Zum Einen kann dies eine Unterbewertung auf Basis von Fundamentaldaten sein, zum Anderen sollen aber auch das Marktpotential von Produktinnovationen im Detail betrachtet werden.





