Fokus Volatilitaet Kurse

Handelsidee

Ziel ist es, mithilfe technischer Analyse möglichst optimale Einstiegspunkte zu wählen und so an der Volatilität großer Indizes (DAX, DoJ, NASDAQ) zu partizipieren. Hierfür soll zu jedem Zeitpunkt ein maximaler Anteil von 15% des gesamten Kapitals eingesetzt werden.



Zur Absicherung des Portfolios soll wiederum der überwiegende Teil des Kapitals in Aktien und ETF fließen, welche aufgrund einer entweder positiven Branchenprognose oder einer positiven Unternehmensbewertung (nach Fundamentalanalyse der Daten) ausgewählt werden. mehr anzeigen