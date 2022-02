Dividenden Deutschland - Fond

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll vornehmlich in Dividendenstarke Wertpapiere investiert werden. Dabei wird großer Wert auf eine herausragende Dividendenkontinuität sowie ein hervorragendes hohes Dividendenwachstum gelegt. Um eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen wird im Wikifolio neben der Dividende auch großer Wert auf die Performance der Unternehmen gelegt. Dahingehend werden die Unternehmen auf ihre Kennzahlen hin analysiert und es wird geprüft, ob bei der jeweiligen Aktie das Chancen-Risiko Verhältnis überdurchschnittlich gut ist. Um mit dem Wikifolio eine bessere Performance als der Gesamtmarkt zu erreichen, werden solide Unternehmen, die aus temporären Gründen in letzter Zeit stark an Wert verloren haben analysiert und bei günstigen Kaufgelegenheiten ins Wikifolio inkludiert. Bei jedem Investment werden Chartanalytische Mittel verwendet um zum bestmöglichen Kurs in die jeweiligen Unternehmen investieren zu können. mehr anzeigen