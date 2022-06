Sector ETFs Long Only

Sehr geehrte Damen und Herren, in diesem Musterdepot werden ETFs mit einer guten Risk/Return Verhältnis herausgesucht und gekauft. Dabei soll der MSCI World outperformt werden. Auf Optionen wird verzichtet. Ich setzte auf den MSCI China Tech wegen der günstigen Bewertung und auf den S&P 500 Energy wegen den steigenden Ölpreisprognosen und dem Momentum. In Zeiten wie diesen ist es ungewiss ob wir eine Rezession bekommen oder ob die Inflation sich wieder beruhight und die Wirtschaft nicht so stark einbricht wie erwartet wird. Daher sichere ich mich für beide Fälle ab: Der S&P Energy profitiert von einer steigenden Inflation und kann sich auch in einer Rezession halten. Der MSCI China Tech profitiert dagegen von einer fallenden Inflation und von einer Erholung der Wirtschaft. Egal wie sich die Inflation weiterentwickelt, sollte das Wikifolio zum aktuellen Zeitpunkt (Juni 22) also ein besseres Risk/Return Verhältnis als der MSCI World haben. Als größte Gefahr für das Wikifolio sehe ich weitere Regulierungsmaßnahmen in China. Ich bin der Meinung, dass das schlimmste hier hinter uns ist, aber man weiß ja nie. Daher ist immer noch Vorsicht geboten mit dem China ETF und die günstige Bewertung der China Aktien wird dadurch gerechtfertigt. Zum jetzigen Zeitpunkt überwiegen für mich aber die Chancen, dass sich die Wirtschaft in China erholt und der China ETF Rendite macht.