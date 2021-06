Global Blockchain

Handelsidee

Deise Wikifolio soll in Unternehmen investieren welche sich direkt oder indirekt mit der Blockchain Technologie beschäftigen .Dass es keine Blockchain Zukunft gibt, davon gehen Experten nicht aus. Die Blockchain der ersten Generation wird in Zukunft

zwar an Potenzial verlieren, aber eine gänzliche Abschaffung ist auf Basis der zunehmenden Innovation der Blockchain nicht denkbar,von daher ein absoluter Zukunfstmarkt und Megatrend . mehr anzeigen