Valley Low Dept Investment

Handelsidee

Im Tal starten und gemählich aber beharrlich den Gipfel erklimmen. Die Aussicht genießen. Der ein oder andere wird dies von Bergtouren kennen. Letztlich ist der Genuß beim investieren ähnlich. Kaufen wenn sich ein Unternehmen im (Kurs-)Tal befindet und mit Geduld den Aufstieg abwarten um dann hoffentlich auf dem (Kurs-)Berg den Gewinn genießen zu können.



Ich liebe Unternehmen, die kaum Schulden haben und dennoch wachsen. Für mich ist das ein Zeichen, dass das Geschäftsmodell so gut ist, dass man es gar nicht so sehr durch einen Schuldenhebel aufpeppen muss. Außerdem sollten diese Unternehmen ein geringeres Insolvenzrisiko haben.



Kaum Schulden heißt für mich entweder ein Verhältnis Nettofinanzschulden / Eigenkapital von kleiner gleich 0,75 oder die Möglichkeit mit den 5-Jahresdurchschnitt des freien Cashflows die Schulden innerhalb von 5 Jahren zurückzuzahlen.



Wachstum ist etwas schwieriger zu greifen. Das freie Cashflow ist meine bevorzugte Wahl. Manchmal muss aber auch ein Blick auf die Umsätze oder das operative Ergebnis sein. Wenn letzteres eine hohe Marge hat, ist das ideal (zeigt eine gewisse Preissetzungsmacht an).



Da solche Unternehmen nur sehr selten unterbewertet zu haben sind, ist meine Strategie hier eher Rücksetzer, Korrekturen oder Crashs als Kaufgelegenheit zu nutzen. Kleine und große Täler sozusagen. mehr anzeigen