Konjunkturdaten

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Erwartungshaltung die Wirtschaftdaten betreffend konnte erfüllt werden Eigentlich wurden die Prognosen in den meisten Fällen sogar deutlich übertroffen. Heute kommen noch Arbeitsmarktdaten in den USA hinzu, aber ansonsten ist die Woche beendet. In Deutschland wird heute nicht gehandelt. In den USA ist der DJ im Plus. Am Montag, Ostermontag, haben in Deutschland ebenfalls die Börsen zu. In den USA ist aber normaler Handelstag. Und es gibt auch Daten. Sowohl die Auftragseingänge der Industrie, wie auch Einkaufs- und Lieferindex wird veröffentlicht. Während man eine geringere Auftragslage erwartet, wird der Einkaufs-und Lieferindex steigert vorhergesehen. Am Dienstag steigt dann auch der Dax wieder ein und wird auf die Daten, die heute und Montag in den USA veröffentlicht wurden reagieren. Wesentliche Daten gibt es an diesem Tag nicht. Die Arbeitslosenquote in der EU, sorgt im Regelfall nicht für große Ausschläge. Der Mittwoch steht dann im Zeichen der US-Handelsbilanz. Es wird erwartet, dass das Defizit weiter ansteigt. Am Donnerstag erwartet man ein geringere Anzahl an Fertigungsaufträgen in Deutschland und der wöchentliche Report der Arbeitslosenunterstützung steht an. Freitag kommen dann auch mal wieder Zahlen aus China, obwohl der Erzeuger- und Verbraucherpreisindex für die asiatischen Börsen größere Bedeutung haben wird. In Deutschland erwartet man einen Anstieg der industrielen Produktion im Monatsvergleich und die Woche kann gemächlich beendet werden.