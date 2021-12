36InvestmentFun

Handelsidee

Die großen institutionellen Anleger versuchen ihr Vermögen so lukrativ, so sicher und so liquide als möglich anzulegen. Der Kleinanleger kann das oftmals nicht da für einige Anlagearten sehr große Summen nötig sind.

Mit diesem wikifolio soll versucht werden alle Anlageziele wie z.B. Anleihen, Aktien, Rohstoffe und Immobilien mit Investmentfonds nachzustellen. Nur in Ausnahmefällen kann auf andere Anlagearten ausgewichen werden.

Der Anlagehorizont soll langfristig sein. mehr anzeigen