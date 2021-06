OKTAGON acht achtbare Aktien

Handelsidee

Ziel meines „OKTAGON“-wikifolios soll eine möglichst risikominimierte Teilhabe an der Performance acht sorgsam ausgesuchter Aktien sein.



„Weniger ist mehr…“



1) …das Portfolio soll deshalb nach Möglichkeit stets die Zahl von maximal acht verschiedenen Aktienpositionen beinhalten. Außer Aktien sind keine anderen Arten von Anlagezertifikaten vorgesehen.

2) Die ins wikifolio Einzug erhaltenden Aktien werden anhand diverser von mir geführter Watchlists und durch mehrmals wöchentliche Auswertung unterschiedlicher Heatmaps & Screener ermittelt.

3) Zusätzliche Entscheidungshilfe sollen Chartanalyse und Auswertung aktueller Unternehmensnews sein.

4) Hauptkriterium für Neuaufnahme ins Portfolio soll ein aktuell überdurchschnittlicher (auch kurzfristiger) Kursanstieg des entsprechenden Papieres sein. Auf der anderen Seite soll ein Papier mit negativer Kursentwicklung sehr schnell aus dem Portfolio entfernt werden – ungeachtet eventuell abweichender Langzeittrends. Dieses soll durch Verwendung rigoroser Stop-Loss-Limits erfolgen. Dadurch soll das Verlustrisiko signifikant reduziert werden.

5) Sobald ein Wertpapier per Stop-Loss-Order „aus dem wikifolio geflogen“ ist, versuche ich es zeitnah durch ein besser performendes zu ersetzen. Der Anlagehorizont ist somit eher kurzfristig. Vermutlich wird durch dieses Vorgehen monatlich ein Mehrfaches des aktuellen Portfoliowertes gehandelt werden. Bei anhaltend guter Performance können Aktienpositionen auch langfristig im wikifolio verbleiben.

6) In regelmäßigen Abständen werde ich die Größe der jeweiligen Anteile der einzelnen Aktienpositionen am Musterdepot verändern, falls dadurch eine bessere Performance wahrscheinlich erscheint.

7) In unübersichtlichen Marktsituationen kann auf Cash ausgewichen werden.

8) Disclaimer: Die auch für dieses wikifolio geltenden Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte und den Ausschluss jeglicher Haftung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt auf meinem Trader-Profil. mehr anzeigen