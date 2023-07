Buy and Hold Renditepilot

Wenn Big Tech dippt, wird das Buy and Hold Depot zum relativen Outperformer. Ich erwarte von den ETFs in diesem wikifolio keine massive Wertsteigerung, sondern eine risikogewichtete Outperformance, d.h. es sollte eine durchschnittliche Marktrendite bei niedrigerem Risiko geben. Das bedeutet: Der Risikofaktor des Wikifolios beträgt aktuell nur 0,52. Über den CSI 300 Swap ETF muss man nicht viel sagen-der schlägt seit Jahren seinen Benchmark Index und China Festland ist langfristig gesehen ein Must-Have im Depot. Und der USA Small Cap Value ETF ist im Vergleich zum S&P500 sehr attraktiv bewertet mit einem KGV von 10,16. In einem Umfeld von hohen Leitzinsen sollte der ETF also weniger Abwärtspotenzial haben. Er soll aber in erster Linie als Diversifikation von China dienen. Also ein 50/50 USA/China Depot. Falls die Zinsen wieder fallen sollten, kaufe ich Anleihen.