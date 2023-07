TT69 Marathon Portf. Defensiv

Das Portfolio soll Unternehmen, Sektoren und Regionen mit möglichst kontinuierlichen Aufwärtstrends allokieren. Dabei werden keine Restriktionen bezüglich Sektoren und Regionen vorgenommen. Außerdem sollen die allokierten Titel eine robuste und kontinuierliche Dividendenrendite liefern. Es können Einzeltitel, ETF, aktive Fonds aber auch Zertifikate zum Einsatz kommen. Ziel ist die Erzielung einer möglichst geringen Volatilität. Langfristig soll damit eine geringere Volatilität als im MSCI All Country World erzielt werden. Dafür wird eine geringere Wertentwicklung als im MSCI All Country World in Kauf genommen aber selbstverständlich nicht angestrebt. Es wird ausschließlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investiert. Geldmarktfonds oder ähnliche Anlagen werden ausschließlich zur vorübergehenden Liquiditätsabschöpfung hinzugezogen. Besonders beachtete Sektoren in diesem Portfolio sind: Consumer Staples, Energy, Financials, Real Estate, Utilities.