Cloud Computing Investing

Ziel des Wikifolio ist es in Software-Unternehmen zu investieren, die auf ein Abomodell basiertes Geschäftsmodell haben (Software as a Service). SaaS-Geschäftsmodelle erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Unternehmen verkaufen ihre Software nicht mehr einmalig, sondern verlangen eine Nutzungsgebühr (Subscriptions). Dadurch können höhere Margen und ein planbarer Umsatz erzielt werden. Im Gegenzug müssen Unternehmen sehr kundenorientiert arbeiten und bei der Umstellung zu einem Subscription-Modell am Anfang hohe Kosten in Anspruch nehmen. In der Regel werden solche Geschäftsmodelle an der Börse deutlich höher bewertet und bieten für Investoren die Chance auf überdurchschnittliche Renditen. Kriterien bei der Auswahl der Unternehmen sind Marktkapitalisierung, Umsatz, Gewinn und das Geschäftsmodell.