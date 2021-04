Value Dividend

Handelsidee

Ich setze auf Value-Titel die mMn. vom Markt zu schlecht eingeschätzt werden und führend in ihrem Markt sind. Außerdem sollten sie Dividenden ausschütten, um auch in stagnierenden Märkten Einnahmen zu erzielen. Das Portfolio soll keinen ETF nachbauen, weshalb ich vorhabe, in maximal 15 Werte gleichzeitig zu investieren. mehr anzeigen