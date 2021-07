Suenden plus value

Handelsidee

Dieses Portfolio soll hauptsächlich in Sex-Aktien investieren, wobei hierbei ETFs und Anleihen nicht ausgeschlossen sind.

In die Auswahl sollen insbesondere Aktien kommen, die mit Erotik, Attraktivität, sexueller Erregung und Verhütung in Berührung stehen, also Aktien bei denen es rumst und bumst.

Dabei soll eher langfristig nach der Value-Investing-Methode gehandelt werden.



Geplant ist es, die Entscheidungen nach einer Fundamentalanalyse zu fällen. Dabei soll auf ein niedriges KGV geachtet werden. Berücksichtigt werden sollen auch KBV, Eigenkapital, Marktkapitalisierung, Schulden, usw..





