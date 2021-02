Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Die erste Woche wurde mit einem Plus von 0,5% abgeschlossen. Was dabei am wichtigsten war, ist die Tatsache, das sämtliche Trades mit einem grünen Vorzeichen (oder zumindest zu Null) geschlossen wurden. Das zeigt die Wirksamkeit der Handelsidee. Am schönsten war der Abwärtstrend im EUR/USD. Hier wurden einige Trades getätigt und auch mehrere Gewinne mitgenommen. Das ausgegebene Ziel für die wöchentliche Performance soll bei mindestens 5% liegen. Daran wird in der nächsten Woche gearbeitet. Dabei wird der maximale Drawdown nicht aus den Augen verloren, hier soll der Wert möglichst klein bleiben. Es gilt die Balance zu finden zwischen stätigen Gewinn bei minimalen Verlust.