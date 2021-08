langfristig geplant

Handelsidee

Diversifikation wird groß geschrieben, daher wird immer gleichzeitig in mehrere Fonds investiert, die Weltweit agieren können. Dies bewirkt das Marktschwächen durch Marktstärken in einem anderen Bereich kompensiert werden können.



Der Ansatz basiert auf aktive gemanaged Fonds, weil diese innerhalb von Marktkriesen flexible reagieren können und so langfristig (>7 Jahre) weniger Drawdown und mehr Performance erzeugen. mehr anzeigen