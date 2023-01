Financial_Freedom_Core

Das wikifolio soll eine Möglichkeit zum langfristigen Vermögensaufbau bieten, eben als "Core"-Investment zum Erreichen der finanziellen Freiheit ("financial freedom"). Dazu werden im Zeitverlauf jeweils mehrere verschiedene Investment-Themen kombiniert, die verschiedene Bereiche (Assetklassen) und auch unterschiedliche Zeithorizonte abdecken. Z.B. Edelmetalle/Rohstoffe (sowohl über Aktien als auch Zertifikate o.ä.), Wachstumsaktien, Krypto und digitale Assets, "klassische" Value- bzw. Dividenden-Aktien, aber auch Themen wie Biotech oder Cannabis-Aktien, etc. Längerfristige Investments basieren vorwiegend auf übergeordneten "global macro" Einschätzungen (Geldpolitik, De-Globalisierung, Demographie, Wirtschaftszyklen, ...) während für das Timing sowie kurzfristigere Investments stärker auf Chartanalyse / technische Analyse geschaut wird. Insgesamt soll zwar durch die verschiedenen Investment-Themen eine gewisse Diversifikation erreicht werden, der Fokus liegt aber klar auf dem Erzielen hoher Renditen, wofür auch überdurchschnittliche Volatilität in Kauf genommen wird.