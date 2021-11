Rising Stars at Fair Value

Handelsidee

Potenziell große Ertragschancen in jungen Wachstumsunternehmen sind im heutigen dynamischen und disruptiven Wirtschaftsgeschehen verlockender denn je, gelten jedoch stets auch als Spiegelbild eines höheren Investmentrisikos. Höhere Chancen aber auch Risken werden in diesem Zusammenhang oft auch an dem Chartbild des jeweiligen Wachstumsunternehmen sichtbar. Positive Nachrichten befördern das Unternehmen in den Himmel, negative wieder zurück auf dem Boden. Aufgrund dieser erhöhten Volatilität bilden sich immer wieder potenziell chancenreiche Einstiegsmöglichkeiten, die es zu nutzen gilt.



Daher sollen mit diesem Portfolio Stars von Morgen in Momenten der Schwäche gekauft werden. Momente der Schwäche könnten beispielsweise durch ein verpassstes eigenes Quartalsergebnis, schlechte Zahlen von Mitbewerbern, generelle Marktängste oder beispielsweise einer Degradierung eines einzigen Analysten entstehen. Solche Gründe für Momente der Schwäche zeigen bereits an, dass zwar die ursprüngliche Investmentthesis zu überprüfen ist, jedoch in den meisten Fällen noch existiert. Daher ist es das Ansinnen dieses Portfolios, strukturellen Problemen auf der Spur zu sein und bei intakten Investmentthesen in momenten der Schwäche zuzuschlagen. Das bedeutet gleichzeitig bei möglichst fairer Bewertung, abseits der vorhandenen Mondbewertungen und Überhitzungen des Marktes.



Ein Branchenfokus wird es in diesem Portfolio nicht geben, da jegliche Einstiegschancen in kleinen und mittelgroßen Wachstumssunternehmen genutzt werden sollen. Da jedoch junge, stark wachsende Unternehmen oft in Zukunftsbranchen agieren oder alt eingessesene Branchen disruptieren, wird

Wir werden hauptsächlich in Aktien investieren.



Diese Investmentstrategie birgt daher überaus großes Potenzial, jedoch aufgrund der Auswahl an kleineren und mittelgroßen Wachsstumsunternehmen auch höhere Risiken. mehr anzeigen