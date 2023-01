iHeaven Strategy

Die Handelsstrategie des Wikifolios folgt einer regelbasierten Logik, welche auf einen möglichst langfristigen Anlagehorizont ausgelegt ist. Das Wikifolio hat eine klare Aktien-Übergewichtung, welche jedoch geographisch und sektoral diversifiziert ist. Es wird versucht, über einen langfristigen Horizont, ein möglichst optimales Chance/Risiko-Verhältnis zu erzielen und dabei die Volatilität des gesamten Portfolios möglichst gering zu halten. In dem Wikifolio werden ausschließlich liquide ETF gehandelt, welche über einen möglichst langen Zeithorizont gehalten werden sollen. Das Wikifolio wird mindestens 1 x pro Monat gemäß der regelbasierten Vorgaben des Handelssystems getradet. Die Logik des Handelssystems folgt der Logik des amerikanischen Autors Mark Spitznagel in seinem Buch "Save Haven, Investing for Financial Storms".