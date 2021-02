Handelsidee

Unternehmen die in das wikifolio "AnBergen Technology-Leaders" aufgenommen werden sollen, müssen in der jüngeren Vergangenheit mindestens eine der folgenden Kriterien erfüllen:



- in Fachkreisen allgemein als Technologie-Führer anerkannt

- durch eine Market Intelligence Organisation als Leader ausgezeichnet

- mit Supplier Award ausgezeichnet

- allgemein anerkannter Forschungsdurchbruch erzielt, der in ein marktfähiges Produkt transformiert werden kann

- Testsieger in Produkttests



Es soll grundsätzlich in Aktien investiert werden. Als Beimischung oder zur Absicherung kann phasenweise jedoch auch Gebrauch von ETFs gemacht werden.

Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig ausgelegt sein.

