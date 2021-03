Handelsidee

Das wikifolio "AnBergen Energy Revolution" soll in alternative und innovative Formen der Energiegewinnung investieren, sowie in alles rund um die dazu benötigte Technologie und Infrastruktur.



Themen wie saubere Energiegewinnung, Elektromobilität, "Intelligente Stromnetze", Brennstoffzellen oder heimische Stromerzeugung für Jedermann stehen erst am Anfang ihrer Entwicklung. Darüber hinaus wird der menschliche Ideenreichtum in Zukunft noch viele weitere Technologien hervorbringen. Von der Kernfusion bis zum Ionen-Antrieb und darüber hinaus. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alles was mit den physikalischen Gesetzen unserer Welt in Einklang steht, wird irgendwann von findigen Wissenschaftlern und Ingenieuren auch in die Praxis umgesetzt.

Thematisch soll hierbei also ein breiteres Spektrum betrachtet werden, als dies bei gängigen ETFs und anderen wikifolios der Fall ist.



Für die Ideengenerierung plane ich vorwiegend einschlägige Fachzeitschriften, Fachbücher, Blogs und wissenschaftliche Veröffentlichung zu studieren.



Dem sollte sich schwerpunktmäßig eine quantitative Unternehmens- und Branchenanalyse anschließen. Ich plane alle mir relevant erscheinenden Daten mit Hilfe eines speziell entwickelten Modells zusammenzufassen, um zu einer Abschätzung bezüglich des intrinsischen Unternehmenswerts zu gelangen.

Qualitative Faktoren sind nur in Fällen von Bedeutung, in denen ich mich zwischen zwei Unternehmen entscheiden müsste. Grundsätzlich bin ich jedoch Freund von mehr oder weniger "harten Fakten".



Zum Einsatz sollten hauptsächlich Aktien kommen. Ließen sich keine geeigneten Unternehmen ausmachen, könnte ich phasenweise auch von ETFs Gebrauch machen.



Reine Momentum-Plays versuche ich, wo möglich, zu vermeiden. Demnach plane ich mit einem überwiegend mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. mehr anzeigen