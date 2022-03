AnBergen Kapitalparkplatz

Handelsidee

Nicht immer kann oder will man sein hart erarbeitetes Geld den unvorhersehbaren Kurseinbrüchen an den Kapitalmärkten ausgesetzt sehen.



Befriedigende Renditen bei überschaubarem Risiko zu finden, ist meiner Meinung nach jedoch schwierig.



Daraus wiederum ergibt sich für mich eine sehr interessante Herausforderung, dieses Problem selbst in die Hand nehmen zu können, und es im Idealfall auch lösen zu können.



Deshalb habe ich mir für dieses wikifolio das Ziel gesetzt, eine Wertsteigerung zu generieren, die möglichst wenigen Schwankungen ausgesetzt sein sollte.

Dabei möchte ich den Wertverlust, der durch die allgemeine Inflationsrate verursacht wird, mindesten ausgleichen.



Basierend auf jahrelanger persönlicher Erfahrung, und unzähligen statistischen Auswertungen, ergeben sich nur an seltenen Tagen im Jahr Situationen an den Märkten, die sich für einen Trader durch ein sehr vorteilhaftes Chance-Risiko-Verhältnis auszeichen.

Ich plane daher, äußerst geduldig auf diese Augenblicke zu warten. Sollte sich solch eine Möglichkeit auftun, so dürfte auch dieses wikifolio davon profitieren können.



Zum Einsatz sollen dabei hauptsächlich hochliquide ETFs kommen.

Denkbar sind des Weiteren Aktien und Fonds.



Da erhebliche Marktineffizienzen oft nur über einen kurzen Zeitraum bestand haben, plane ich entsprechend mit einem überwiegend kurzzeitigen Anlagehorizont. mehr anzeigen