Alpha Capital

Handelsidee

Das wikifolio soll Anlagechancen mit einem möglichst gutem Chance-Risikoverhältnis wahrnehmen. Hierzu sollen asymetrische Investmentmöglichkeiten genutzt werden, so sollen möglichst unterbewertete Titel in das Portfolio aufgenommen werden. Es wird besonders Wert auf dividendenstarke Aktien gelegt und Aktien aus wachstumsstarken Branchen - hier wird auch ein besonderer Augenmerk auf Nebenwerte mit guten Entwicklungsmöglichkeiten gesetzt.



Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und beabsichtigt eine charttechnische und fundamentale Analyse. Diese werden um die Analysemethoden mithilfe von Marktindikatoren, wie zum Beispiel den Relative Strength Index oder der Darstellung von Schwankungskorridoren und Fibonacci-Retracements erweitert.

Grundlegend für die Entscheidungsfindung ist aber in besonderem Maße die fundamentale Analyse als Ausgangssituation eines Trades und die Abwägung des bestehenden Risikos.



Der Zeithorizont der Investments soll situationsangepasst auf eine mittel- bis langfristige Halteposition ausgelegt sein.

Über die Möglichkeit des Einsatzes von Long- und Shortpositionen in ETFs soll ein Instrument bestehen mit dem der Anleger in jeder Marktphase profitieren, aber auch, insbesondere in turbulenten Börsenphasen, gegen Wertverluste geschützt werden kann.