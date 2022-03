STRATEGE 10

Handelsidee

Gehandelt werden sollen hauptsächlich Hebelprodukte auf den deutschen DAX-Index und die entsprechenden DAX Aktien.



Entscheidungsgrundlage soll ein Trendfolge und Momentum Ansatz sein, aber auch die Elliot Wellen Theorie und etwaige Wirtschaftsnachrichten sollen in Betracht gezogen werden.. Es werden Hebelprodukte genutzt, um Shortmöglichkeiten umzusetzen wenn sich gute Setups ergeben, z.B. bei massiven Übertreibungen.



Getradet werden soll grundsätzlich der übergeordnete Trend, bei Übertreibungen kann auch kurzfristig gegen den Trend gehandelt werden.



Die Hebelprodukte sollen zwischen einem Tag und mehreren Tagen gehalten werden. Größere Verluste in einzelnen Positionen sollen vermieden werden, "Verluste aussitzen" findet also nicht statt.



Um auch bei stark schwankenden Märkten stets flexibel agieren zu können, soll es möglichst keine Buy and Hold Strategie geben. mehr anzeigen