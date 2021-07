Afrika und Naher Osten

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen der Kontinent Afrika und der Nahe/Mittlere Osten über Aktien abgebildet werden. Ziel ist es, Aktien herauszusuchen, die entweder eine solide Nachfrage auch noch in Zukunft haben werden oder Geschäftsideen, welche meiner Meinung nach sehr vielversprechend sind.

Ich möchte somit überwiegend auf Aktien setzen, die meiner Ansicht nach ein höheres Wachstumspotenzial haben.



Auch Gesichtspunkte bei der Aktienauswahl sind deren aktuelle Bewertung und der eventuelle Verschuldungsgrad.



Die Haltedauer der Aktien soll in der Regel mindestens mittelfristig, wenn nicht sogar langfristig sein, da in diesen Märkten der Spread meist sehr hoch und Umschichtungen im Depot somit relativ teuer wären. Ausnahmen kann es natürlich geben, beispielsweise im Falle von Änderungen in den Unternehmen, die nicht mehr mit dem Kaufgrund zu vereinbaren sind.



Ich werde in Large, Mid, sowie Small Caps investieren.



