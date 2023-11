Commodity Total Return Strategy

Unser Portfolio setzt auf den Einsatz von strukturierten Wertpapieren im Bereich Rohstoffe, um für Anleger sowohl in steigende als auch in fallende Märkte zu profitieren. Dabei wird die Risikominimierung durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) gesteuert. Die Entwickler haben dazu die Portfolio-Theorie von Markowitz erweitert und auf den Rohstoffsektor angepasst. Die KI-Strategie basiert auf einer umfassenden Analyse von Marktdaten und Prognosen, die laufend aktualisiert werden. Auf dieser Basis werden automatisch die besten Strukturierte Wertpapiere ausgewählt und Gewichtungen im Portfolio angepasst. Der Fonds wird sowohl in long- als auch in short-Positionen in Rohstoffe wie Gold, Öl und Agrarrohstoffe investieren, sowie in Unternehmen, die in diesen Sektoren tätig sind. Durch die gezielte Auswahl und Gewichtung von Wertpapieren, kann der Fonds sowohl von steigenden als auch von fallenden Rohstoffpreisen profitieren, während gleichzeitig das Risiko minimiert wird. Das Ziel des Fonds ist es, eine attraktive Rendite für Anleger zu erzielen, die ihr Portfolio diversifizieren und sowohl von steigenden als auch fallenden Märkten profitieren möchten. Durch die Verwendung von KI und der Anwendung der erweiterten Portfolio-Theorie kann der Fonds eine effiziente Risikosteuerung und eine erhöhte Performance bieten.