All in Five

Handelsidee

In diesem Wikifolio darf maximal in 5 Vermögenswerte investiert werden.

Es werden i.d.R die Aktien ausgesucht, die ein gutes Chancen Risikoverhältnis aufweisen.

Ein gutes Chancen Risikoverhältnis kann sich aus mehreren Gründen ergeben.

Unterbewertung der Aktie, Wachstumspotential, Nachholeffekt, Trend

I.d.R sollen die Aktien mittel bis langfristig gehalten werden.



Diversifikation: Es dürfen keine zwei Investments derselben Branche (z.B. zwei Autofirmen Daimler und VW) getätigt werden. Zum Beginn des Kaufzeitpunkts einer Aktie darf ihre Gewichtung nicht mehr als 20% des Gesamtdepots ausmachen. Des Weiteren wird ein Stop-Loss von 15% unter dem Kaufkurs gesetzt.

Der Stopp Loss wird immer am Freitag oder am Samstag nachgezogen.





