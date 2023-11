Alpha GCX Aktien

Das Portfolio investiert auf der einen Seite grundsätzlich in Aktien, die in Nachhaltigkeitsindizes enthalten sind und auf der anderen Seite in Short-ETF, die insgesamt eine weltweite Streuung darstellen.. Ziel ist die Realisierung einer Marktneutralen Rendite durch ein positives Alpha des Aktienportfolios gegenüber dem Markt.