Alkohol_Ruestung_Tabak_Energie

*Alkohol_Rüstung_Tabak_Energie* Genau aus diesen Sektoren /Sparten, sowie zusätzlich einzelne Werte aus der Nahrungsmittelindustrie, wird dieses wikifolio bestehen. Diese Bereiche interessiert mich brennend, da ich mir noch nicht vorstellen kann, dass diese in den kommenden 5 - 10 Jahren verschwinden werden ;-) Der Lebensmittelbereich geht halt immer, wenn ich das mal so schreiben darf. Da US-Aktien keine Dividende im wikifolio ausschütten, wird dieser Bereich via ETF abgebildet. Inhalt: Das wikifolio wird dementsprechend aus zahlreichen Sektoren, ETF und zum Thema passenden Aktien bestehen. Umsetzung: Mit dem Geld aus den Ausschüttungen /Dividenden, sowie dem ggf. vorhandenen Restkapital, sollen die anfallenden Depotgebühren beglichen werden. Im Dezember wird ggf. vorhandenes Guthaben in die Position mit dem geringsten Buchwert investiert. Eine Änderung an der Anzahl der Positionen ist nicht vorgesehen.