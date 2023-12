Das Aspis Kryptoinvestment-Zertifikat soll dem Investor ermöglichen in ein diversifiziertes Crypto Portfolio zu investieren. Das Zertifikat ist geeignet für Investoren mit einem langen Anlagehorizont welcher es ihnen erlaubt von einer möglichen positiven Wertentwicklung des Krypto-Marktes zu profitieren. Das Zertifikat diversifiziert in verschiedene Kryptowährungen wobei der Fokus auf BTC, ETH sowie dem Thema WEB3.0 liegt. Das Zertifikat verfolgt einen Long-Only Ansatz wobei die Cash Quote aktiv verwaltet wird (erhöhen/ senken abhängig von den aktuellen Markterwartungen). Generell: Bei Kryptowährungen muss jederzeit mit starken Schwankungen gerechnet werden.