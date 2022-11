Div-Quality Beste Aktien Long

√ 20 Dividend Quality Unternehmen √ Keine ETFs, Zertifikate und Hebel √ 100 % Investitionsquote √ ~5.000 € pro Aktie, Aktien global √ Entscheidungsfindung durch BAQS und TRQ √ Buy and hold and check durch jährliches Rebalancing im Juli entsprechend festgelegter Kriterien BAQS = Beste Aktien Qualitäts Score: Hier werden bilanziell starke Unternehmen aufgrund historische, aktuelle sowie zu erwartende Unternehmenskennzahlen und Geschäftsmodelle ermittelt. Der 12-Punkte-Score beinhaltet unter anderem den Trend, die 5-Jahreshistorie sowie aktuelle Kennzahlen zum KGV, Umsatz, Gewinn, Eigenkapital, Ausschüttungsquote sowie das erwartete Gewinnwachstum und PEG-Ratio. Der Fokus des BASS liegt auf Quality, Wachstum und Value kombiniert mit einer "Buy and Hold".