Handelsidee

Das Wikifolio soll eine Hantelstrategie (Barbell-Strategy) umsetzen, um zum einen an dem langfristigen Wachstum des Aktienmarktes zu partizipieren und gleichzeitig gegen signifikante Einbrüche abgesichert zu sein.



Der Aktienanteil soll durch den NASDAQ 100 abgebildet werden, da dieser die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen an der NASDAQ abbildet. Für die Hantelstrategie sollen langlaufende Optionsscheine genutzt werden.



Die Absicherung im Wikifolio soll durch einen Globalen Aggregat Bond ETF umgesetzt werden. Dieser investiert in über 27.000 Investment-Grade Anleihen weltweit.



Die Rabalancierung soll 2 mal jährlich stattfinden.

