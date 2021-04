Klimaschutz Pioniere

Handelsidee

Klimaschutzpioniere bieten Produkte und Dienstleistungen an, die beim Klimaschutz einen echten Unterschied machen. Den Entwicklungen dieser Unternehmen ist es zu verdanken, dass der Klimaschutz in wesentlichen Feldern wichtige Fortschritte macht oder in Zukunft machen wird. Technologiefelder sind bspw.



- Nachhaltige Bauwirtschaft

- Plastikvermeidung

- E-Mobilität

- Intelligente Wärmedämmung

- Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen



Bei der Auswahl der Unternehmen wird darauf Wert gelegt, dass sich aus dem vorhandenen technischen Vorsprung ein Business Case ergibt, der zukünftig eine Überrendite der Aktien wahrscheinlich macht. mehr anzeigen