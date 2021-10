Blue Chips Diversification

Handelsidee

Das Investment erfolgt hauptsächlich in europäische und amerikanische Blue Chips mit einer geringen Beimischung an aussichtsreichen Wachstumswerten. Ziel ist es das kurz- bis mittelfristige Momentum des Marktes aufzugreifen und so die Renditen der großen Indizes zu schlagen.



Das Wikifolio wird folgende Faktoren berücksichtigen:

- Das durchschnittliche Kursziel liegt oberhalb der aktuellen Notierung

- Ein einzelner Wert hat bei Kauf maximal eine Gewichtung von 10% am Wikifolio. Die 10% Grenze kann durch überproportionale Entwicklung überschritten werden.

- Das Wikifolio wird aus diversen Branchen gespeist, um Klumpenrisiken zu umgehen.

- Sowohl Fundamental-, als auch Chart-Analyse, sowie Momentum finden bei der Auswahl der Werte Berücksichtigung.

- Um hohe Volatilitäten zu vermeiden, erfolgt kein Invest in Kryptowährungen, sowie "Reddit"-Werte.



Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- und langfristig sein.