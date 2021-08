Handelsidee

Bei meinem vierten wikifolio „FUTURA Trends Tech ETFs Crypto“ soll es sich um ein gut gestopftes Wertpapier-Füllhorn handeln, das eine Vielzahl von Positionen enthält, von denen ich annehme, dass sie zukünftig eine besonders lukrative wachstumsstarke Richtung einschlagen könnten.



Zu diesem Zweck soll das Musterdepot eine sehr große und tendenziell auch stetig wachsende Anzahl unterschiedlicher Aktien, Fonds, Themen-ETFs und Zertifikate enthalten – dadurch werden die einzelnen Positionen teils recht klein ausfallen und oftmals weniger als ein Prozent des Gesamtportfolios ausmachen. Durch diese ungewöhnlich breite Streuung sollen Einzelwert-Risiken deutlich minimiert werden.



Es ist beabsichtigt, einen gewissen Teil des wikifolios auch in Zertifikate auf Kryptowährungen zu investieren. Hebelprodukte sollen in diesem wikifolio nicht gehandelt werden.



Die einzelnen Positionen sollen dem zukunftsorientierten Ansatz gemäß eher langfristig gehalten werden, deren jeweiliger Anteil am Portfolio aber kurzfristig dynamisch angepasst werden können. Der Cash-Anteil soll außer in Ausnahmesituationen möglichst nahe bei null liegen.



Entscheidungshilfe zur Aufnahme neuer Positionen soll sowohl meine langjährige Beschäftigung mit News aus Forschung & Technik sowie der aktuellen geopolitischen Entwicklung sein, als auch fundamentalanalytische Methodik, regelmäßiges Market Screening und Trendbeobachtung.



Ich bedanke mich für Ihr Interesse an diesem wikifolio und meiner zugrundeliegenden Handelsstrategie.



-

Disclaimer:

Die auch für dieses wikifolio geltenden Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte und den Ausschluss jeglicher Haftung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt auf meinem Trader-Profil. mehr anzeigen