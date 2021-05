OLYMPUS MONS wachstumsorientiert

Handelsidee

Ziel meines aktiv gemanagten Dachwikifolios „OLYMPUS MONS“ soll es sein, von der überdurchschnittlichen Performance handverlesener Top-wikifolios zu profitieren.



Durch die Bündelung von Musterdepots mit möglichst divergenten Handelsideen, soll dabei das Risiko dieser für sich genommen teils sehr progressiv operierenden (etwa durch den Einsatz von Hebelprodukten) Einzelwikifolios möglichst abgefedert werden.

Bei anhaltend guter Performance sollen die einzelnen Positionen eher langfristig gehalten, deren jeweiliger Anteil am Portfolio aber dynamisch angepasst werden.

Weniger gut performende wikifolios können gegebenenfalls auch kurzfristig wieder aus dem Dachwikifolio entfernt und durch von mir als geeigneter erachtete Einzelwikifolios ersetzt werden.

Falls „Gefahr in Verzug“ ist (unübersichtliche Marktsituation, etc.) kann phasenweise auch auf einen erhöhten Cash-Anteil ausgewichen werden.



Um meine Idee von der geballten Schwarmintelligenz der Betreiber und Betreiberinnen besonders erfolgreicher & performancestarker wikifolios zu symbolisieren, wählte ich den antiken Göttersitz Olymp als Titelbestandteil für mein Dachportfolio (darüber hinaus handelt es sich beim Vulkan „Olympus Mons“ auf dem Mars um den höchsten Berg unseres Sonnensystems – auch ein schönes Sinnbild).

Ich bedanke mich für Ihr Interesse an diesem wikifolio und meiner zugrundeliegenden Handelsstrategie.



-

Disclaimer:

Die auch für dieses wikifolio geltenden Hinweise auf mögliche Interessenkonflikte und den Ausschluss jeglicher Haftung entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Abschnitt auf meinem Trader-Profil. mehr anzeigen