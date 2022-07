Best Line Up

Dieses Wikifolio soll weltweit in aussichtsreiche Aktien investieren, Schwerpunkt bilden dabei besonders innovative Unternehmen aus dem Technologiebereich. Darüber hinaus sind abhängig von Marktsituation, übergeordneten makroökonomischen Entwicklungen und notenbankpolitischen Einflussfaktoren zeitweise auch Bestände von Absicherungspositionen möglich, primär Zertifikate. ETFs und Kryptowährungen können in begrenztem Umfang ebenfalls Bestandteil sein, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Einzelaktien und Optionen. Generell wird ein langfristiger Anlagehorizont angestrebt. Neben Innovationskraft, Marktposition und unternehmensspezifischen Kennzahlen stehen vor allem die mittel- bis langfristigen Überlebenschancen im Zeitalter der Digitalisierung im Mittelpunkt. Charttechnische Ansätze werden maximal zur Optimierung des Timings der Ein- und Ausstiege genutzt, spielen also eine deutlich untergeordnete Rolle. Das Wikifolio setzt hauptsächlich auf langfristige und stabile Trends, um an der Entwicklung von Aktien mit zukunftsfähigem Geschäftsmodell und guter Unternehmensführung zu partizipieren. Bei allen Entscheidungen werden die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigt. Bezüglich der Performance versteht sich dies nicht als einschränkende Maßnahme, sondern als Mittel um Rückschläge zu verhindern, welche durch nicht tragfähige Geschäftsmodelle, rechtliche Beeinträchtigungen und Reputationsrisiken entstehen können. Da sich die Anwendung dieser Kriterien bei Kauf- und Verkaufsentscheidungen jedoch in vielen Fällen (insbesondere bei marktdominanten Unternehmen) als sehr schwierig bis unmöglich gestaltet, werden 50% der Erträge die dem Portfoliomanager zustehen gespendet.