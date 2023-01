Blackstock - Automotive

Das Portfolio konzentriert sich auf die Aktien von Unternehmen aus der Automobilbranche. Dazu gehören Hersteller von Personen- und Nutzfahrzeugen, Zulieferer von Komponenten und Technologien sowie Unternehmen, die Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Automobilsektor anbieten. Durch die Auswahl von Unternehmen aus verschiedenen Bereichen der Branche können wir auf mögliche Veränderungen in der Nachfrage und den Marktbedingungen reagieren und so das Risiko minimieren. Wir verfolgen die Entwicklungen in der Branche und den Finanzlage der Unternehmen sorgfältig, um sicherzustellen, dass das Portfolio gut diversifiziert und auf Wachstum ausgerichtet ist.