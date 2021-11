Best around the World

Handelsidee

Das Around the World Wikifolio enthält Titel aus allen Branchen und ist nicht festgelegt auf bestimmte Länder oder Themen sondern versucht einfach die besten und interessantesten Firmen rund um den Globus in einem Wikifolio zusammenzufassen.



Wenn ein Titel prozentual zuviel Gewicht einnimmt werden Anteile davon verkauft. Es wird versucht so möglichst breit zu streuen. Die Haltedauer hängt alleine von der Performance ab. mehr anzeigen