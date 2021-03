Buy the dip 46 regelbasiert

Handelsidee

Es sollen nur Aktien gekauft werden, die an US-Börsen gelistet und mindestens 20% gefallen sind. Diese sollen bis zu einer deutlichen Erholung im Depot verbleiben, in der Regel mehrere Monate. Die Marktkapitalisierung einer Aktie soll max. 100 Mrd. $ betragen. Dow Jones - Werte sollen ausgeschlossen werden.



Ziel ist ein max. Drawdown kleiner als 10%.

Massgebend sollen sein: Analyse der Fibonacci - Retracements und Candlesticks. Der Anlagehorizont ist kurzfristig, denn: "In der Kürze liegt die Würze".