Cannabis High World

Dieses wikifolio soll weltweit mittel- bis langfristig in meines Erachtens aussichtsreiche Canabis-Trend- Unternehmen investieren. Das Ziel soll es sein von Wertsteigerungen der Unternehmen in diesem Gebiet zu profitieren. Außerdem soll versucht werden das wikifolio mit einem ETC (Exchange Traded Commodities) auf Gold und Silber mit physischer Besicherung des Rohstoffes auf fallende Kurse der Aktien abzusichern bzw. am steigenden Goldpreis zu partizipieren. Des weiteren kann zur Beimischung in ETFs, Fonds und Anlagezertifikaten investiert werden. Die Werte im wikifolio sollen regelmäßig einer fundamentalen sowie technischen Analyse unterzogen werden. Hierbei sollen sowohl Globalanalysen, Branchenanalysen sowie Chartanalyse genutzt werden, die Werte können dann entsprechend der Analyse ersetzt oder nachgekauft werden.