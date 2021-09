CobaltBlueChip Stock Picking

Handelsidee

Investiert wird hauptsächlich in große Unternehmen ab einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Euro, oftmals in weit größere Unternehmen. Stabilität hat immer Vorrang gegenüber Chancen auf überdurchschnittliche Gewinne.



Der Fokus liegt auf Branchen, über die eine entsprechende Fachkenntnis besteht. Das Unternehmen soll in einer stabilen Volkswirtschaft beheimatet sein, daher vor allem in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Es erfolgt eine umfangreiche Analyse der Fundamentaldaten und des Geschäftsmodells. Es können sehr stabile, ertragreiche Unternehmen genauso wie sehr stark wachsende ausgewählt werden.



Dieses wikifolio nutzt zum Einstieg (und späteren Ausstieg) einen nach meiner Einschätzung (bzw. meiner Systeme) möglichst guten Preis und kann daher besonders am Anfang einen hohen Cash-Anteil ausweisen. Im Falle gröberer Unruhen an den internationalen Börsen oder überhitzter Märkte kann der Cash-Anteil ebenfalls sehr hoch sein.



Es wird daher angestrebt, stark überkaufte Aktien mit einem für die Branche überdurchschnittlich hohem KGV zu verkaufen, und stark überverkaufte Aktien mit überdurchschnittlich niedrigem KGV zu kaufen. Dies kann ungeachtet etwaiger (zwischenzeitlich) negativer Berichterstattung erfolgen, und zwar unter der Voraussetzung, dass das jeweilige Geschäftsmodell weiterhin positiv bewertet wird und der Fortbestand des Unternehmens nicht gefährdet erscheint.



Es werden insgesamt unter 100 Titel gehalten, wobei ein Titel nicht mehr als fünf bis (in seltenen Ausnahmen maximal zehn) Prozent des Gesamtvolumens ausmachen darf.



Da grundsätzlich nur Titel und Branchen verfolgt werden, bei denen von einer langfristig positiven Entwicklung ausgegangen werden kann, wird nicht auf sinkende Kurse gesetzt – außerdem werden auch keine Hebelprodukte eingesetzt. mehr anzeigen